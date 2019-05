Ascolti Tv 26 maggio 2019, Fazio e Vespa gli eletti. La maratona di Mentana diventa cult

Ascolti Tv di domenica 26 maggio 2019. In prima serata su Rai1 Che Tempo che Fa è stato visto da una media di quasi 3,9 milioni di spettatori pari al 16,3% di share. Su Canale 5 la serie New Amsterdam 2,1 milioni e 8,8%. Su Rai2 NCIS 6,8% e FBI 6,6%. Su Italia 1 Mission Impossibile: Rogue Nation 6%. Su Rai3 In Nome di Mia Figlia 5,7%. Su Rete4 Il Gladiatore 5,5%. Su La7 Non è l’Arena 5,7%. Su Tv8 Djago Unchained 2,1%, sul Nove molto bene Little Big Italy con il 2,3% che è record.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint su Canale5 al 16,2% e 3,7 milioni. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 21,7% e 3,9 milioni, Novantesimo minuto su Rai2 3,4%, Blob su Rai3 4,4%, Caduta libera! su Canale5 al 17% e 3 milioni di spettatori.



In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta Speciale Elezioni sfiora la media di 1,9 milioni pari al 15,7%. Su La7 il Tg La7 Speciale Elezioni sigla il 12,2% con 1,6 milioni. Su Canale 5 Matrix Speciale Elezioni 1,5 milioni e il 6,4% di share nella prima parte 8,1% nella seconda. Su Rai2 La Domenica Sportiva 8,4%, il Tg2 Speciale Elezioni 3,9%. Su Italia1 Tiki Taka 4,7% nella prima parte e 6% nella seconda. Su Rai 3 Tg3 Speciale Elezioni 3,4%. Su Rete 4 Matrix Speciale Elezioni 2,9%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In fa il 18,3% con 3,2 milioni di spettatori e il 15,6% con 2,5 milioni nella seconda. Lunedì 27 Maggio 2019, 11:15

