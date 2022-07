Ascolti Tv 26 luglio 2022, il talk Filorosso su Rai3 fa il 5,8% di share

Ascolti del 26 luglio 2022 in prima serata su Rai1 Innamorarsi a Bora a Bora è stato seguito da una media di 2.081.000 spettatori pari al 14,4%. Su Canale 5 Un Boss in Salotto 1.732.000 (12,5%). Su Italia 1 Cornetto Radio Norba Battiti Live 1.295.000 (11,9%). Su Rai3 Filorosso 718.000 (5,8%) condotto da Giorgio Zanchini si conferma un talk ben fatto senza cagnara, con ospiti competenti, seppure nel segmento in cui si è parlato del governo Draghi sia mancato un giornalista in difesa del premier perché Sallusti e Gomez, nonché il leghista Romeo, non sono stati certo teneri nei confronti dell'ex presidente della Bce. Su La7 In Onda 819.000 (5,6%). Su Rai2 l’incontro Inghilterra-Svezia degli Europei di Calcio Femminile 697.000 (4,6%). Su Rete4 Harry Wild La Signora del Delitto 570.000 (4,1%). Su Tv8 Il triangolo delle Bermuda Mare del Nord 322.000 (2,5%). Sul Nove Faster 284.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.030.000 (19,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.471.000 (15,8%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.039.000 (6,7%). Su Rai3 Viaggio in Italia 834.000 (5,6%) e Un Posto al Sole 1.412.000 (9%). Su La7 In Onda 1.196.000 (7,7%). Su Rete4 Controcorrente 797.000 (5,3%) e 1.010.000 (6,4%). Su Tv8 4 Hotel 308.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 237.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.341.000 (28,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.686.000 (15%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.767.000 (14,2%). Alle 20: Tg1 3.681.000 (26%), Tg5 2.717.000 (19%), Tg La7 919.000 (6,4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 12:55

