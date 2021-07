Ascolti Tv 26 luglio 2021, con Temptation e Paperissima il Biscione gongola

Ascolti Tv 26 luglio 2021. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.52 – la quinta puntata di Temptation Island ha vinto la serata conquistando una media di 3.285.000 spettatori pari al 23,7% di share. Su Rai 1 il film Brooklyn 2.416.000 (13,6%). Su Rai2 Il Circolo degli Anelli 958.000 (5,6%). Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 656.000 (4,3%). Su Rai3 – dalle 20.59 alle 22 – la serata condotta da Milly Carlucci Andrea Bocelli! Roma 965.000 (4,9%). A seguire Report 675.000 (3,9%). Su Rete4 la prima puntata di Controcorrente con Veronica Gentili 819.000 (4,9%). Su La7 Al Vertice della Tensione 629.000 (3,7%). Su Tv8 Gomorra La Serie 423.000 (2,3%). Sul Nove Beverly Hills Cop III 367.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.278.000 (17,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.164.000 (16,5%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.163.000 (6,4%). Su La7 In Onda 1.150.000 (6%). Su Rete4 Stasera Italia News 992.000 (5,4%) nella prima parte e 1.202.000 (6,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.086.000 (5,6%). Su Italia1 NCIS 924.000 (4,9%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 432.000 (2,3%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 288.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.185.000 (22,7%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.538.000 (11,4%). Su Rai2 – dalle 17.07 alle 20.28 - Tokyo 2020 Best Of 1.059.000 (8,6%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 10:51

