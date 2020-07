Ascolti Tv 26 luglio 2020, per Rai1 che bello averla Incontrada

Ascolti Tv domenica 26 luglio 2020. Su Rai1 la replica di Non Dirlo al mio Capo 2 ha vinto la prima serata di ieri con il 13,5% di share e una media di 2,2 milioni di spettatori, anche se il programma più visto è Techetechetè che all’ora di cena supera i 3 milioni con il 17,6%. Su Tv8 la serie Gomorra non decolla e non si schioda dal 2,9% di share, mentre sul canale corre forte la moto Gp che al pomeriggio con l’11,9% fa meglio di Domenica In (in replica). Il match scudetto della Juventus contro la Sampdoria - complessivamente su tutti i canali di Sky Sport - è stato visto da un milione e 314 mila abbonati pari al 7,8% di share. In seconda serata su Rai2 la Domenica Sportiva 8,9% supera Pressing Serie A su Italia 1 (5,5%).



In prima serata su Canale 5 Lion La Strada Verso Casa fa l’11,5%. Su Rai2 FBI 4,9%. Su Italia 1 Tutti Pazzi per l’oro 5,6%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu il 4,9%. Su Rete4 Freedom Oltre il Confine 3,9%. Su La7 Atlantide 2,3%. Sul Nove Occhio alla Penna 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 14,3%. Su Rai2 Novantesimo Minuto Sera 5,9%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,5%) nella prima parte e 6,1% nella seconda. Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena (23,4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 3,5% di share. Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 11:42

