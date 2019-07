Ascolti Tv 26 luglio 2019, Greggio ha rigenerato La Sai l'Ultima?

Ascolti Tv di venerdì 26 luglio 2019. Si è chiusa con una vittoria questa edizione de La sai l’ultima? Digital Edition, il varietà condotto da Ezio Greggio leader della prima serata con una media di 2,1 milioni di spettatori e il 15% di share. Il programma ha raggiunto picchi d’ascolto che hanno superato i 2,9 milioni. Su Rai1 Quando Parla il Cuore ha conquistato il 13,8% di share. Su Rai2 Quando l’Amore si spezza 6%. Su Italia 1 Chicago Med 6%. Su Rai3 La Grande Storia 6,8%. Su Rete4 Training Day 4%. Su La7 TUT Il Destino di un Faraone 3,7%. Su Tv8 X Factor Il Sogno 2,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,5%. Sul 20 Un Milione di Modi per Morire nel West 1,7%. Su Iris Il Richiamo dell’Avventura 2,2%. Su Sky Uno Aperol Happy Together Live solo lo 0,3%. Su Sky Cinema 1 Salt 0,7%.

Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 15,6%. Su Rai2 Tg2 Post 5,5%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rai3 VoxPopuli 4,2% e Un Posto al Sole 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,3% nella prima parte e 6,8% nella seconda. Su La7 In Onda 5,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove O’ Mare Mio 0,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 22,9%. Su Canale 5 Caduta Libera 17,7%. Sabato 27 Luglio 2019, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA