Ascolti Tv 26 giugno 2022, nel Preserale Liorni doppia Bonolis (in replica)

Ascolti del 26 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Mina Settembre con Serena Rossi è stata vista e rivista da una media di 2.277.000 spettatori pari al 16,4% di share. Su Canale5 la prima tv del film Tornare a vincere con Ben Affleck 1.505.000 (11,1%). Su Rai2 la serie 9-1-1 Lone Star 922.000 (6,2%) e The Blacklist 403.000 (3,2%). Su Italia1 Una notte da leoni 3 raggiunge 856.000 spettatori (6,2%). Su Rete4 Zona Bianca con Flavio Briatore tra gli ospiti 892.000 (8,3%). Su La7 In Onda Prima Serata 682.000 (4,7%), Speciale TgLa7 Ballottaggi Elettorali 608.000 (8,3%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 750.000 (5,5%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 363.000 (2,7%). Sul Nove Only Fun Comico Show 232.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.576.000 (18,3%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.472.000 (17%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.066.000 (7,5%). Su Rai2 9-1-1 680.000 (4,7%). Su Rai3 Sapiens Un solo Pianeta 507.000 (3,5%). Su Rete4 Controcorrente 706.000 (5,1%) e 800.000 (5,4%). Su La7 In Onda 868.000 (6%). Su Tv8 4 Ristoranti 415.000 (2,9%). Sul Nove Little Big Italy 228.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.286.000 (28%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.698.000 (14,9%).

Nel daytime al mattino su Rai1 Santa Messa 1.426.000 (23%), Angelus 1.898.000 (23%), Linea Verde Estate 2.629.000 (23,3%). Su Canale5 Melaverde 1.836.000 (19,2%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 10:43

