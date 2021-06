Ascolti Tv 26 giugno 2021, oltre 13,2 milioni (61%) abbracciano gli azzurri

Ascolti Tv 26 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Italia-Austria ha conquistato una media di 13.275.000 spettatori pari al 61,1% di share. Su Sky 1.850.000 abbonati e l’8,5% di share. I supplementari 1.900.000 mila con il 9,1%. Su Canale 5 Grand Hotel Intrighi e Passioni 998.000 (4,9%). Su Rai2 Ossessione senza Fine Frammenti di un Incubo 500.000 (2,3%). Su Italia 1 Shrek Terzo 469.000 (2,1%). Su Rai3 White Oleander 453.000 (2,1%). Su Rete4 Mamma mia! 388.000 (1,8%). Su La7 Downton Abbey 235.000 (1,3%). Su Tv8 The Guardian Salvataggio in Mare 98.000 spettatori (0,5%). Su Nove Emanuela Orlandi Il Caso è aperto 202.000 (0,9%).

In fascia Access Prime Time va forte il prepartita con Paola Ferrari su Rai 1 9.013.000 telespettatori, share 48,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 1.458.000 spettatori (7,4%). Su Rai3 Che ci Faccio Qui 416.000 (2,2%). Su Italia 1 CSI 602.000 (3,1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 718.000 (4,1%) nella prima parte e 469.000 (2,2%) nella seconda. Su La7 La7 20 Un Racconto Italiano 296.000 (1,5%). Su Tv8 4 Ristoranti 145.000 (0,8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 120.000 (0,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.066.000 (23,6%). Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend 1.536.000 (12,2%). Il Tg1 delle 20: 4.646.000 (30%.)

In seconda serata sulla scia dell’impresa degli azzurri cresce di ascolti su Rai1 anche Notti Europee 1.688.000 (24%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 472.000 (5,4%). Su Rai2 Detectives Delitti risolti e irrisolti 355.000 (1,7%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 279.000 (1,5%). Su Italia1 I Simpson 163.000 (0,8%), 308.000 (2,2%) e 247.000 (2,6%). Su Rete 4 Ultimo Appello 174.000 (2,5%).

