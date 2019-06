Ascolti Tv 26 giugno 2019, Salvini e Morgan riaccendono Porta a Porta. Cresce Realiti

Ascolti Tv di mercoledì 26 giugno 2019. Su Rai1 Superquark raggiunge il 13% di share e una media di 2 milioni e 200 mila spettatori. Di questi tempi è sufficiente per vincere la prima serata. Su Canale5 la serie Sky Riviera fa l’11,4%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 9,8%, su Rai2 Un’estate in Provenza 8%, su Italia1 Amici come noi 6,2%, su Rete4 I Legnanesi al 5,9%, su La7 Hawthorne al 2,1%. Nella fascia Access Prime Time Techetechetè su Rai1 al 17,8%, Paperissima Sprint su Canale5 al 15,2%, Otto e mezzo su La7 all’8,4%, Un posto al sole su Rai3 al 7,9%, Stasera Italia Estate su Rete4 al 4,9%, Tg2 Post su Rai2 3,9%, C.S.I. su Italia1 al 2,4%. Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 23,2%, Caduta libera! su Canale5 al 20,9%. In seconda serata exploit di Porta a porta su Rai1 al 14,7% (con ospiti Matteo Salvini e Morgan), Realiti su Rai2 al 4,2%, Linea notte su Rai3 all’8%. Giovedì 27 Giugno 2019, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA