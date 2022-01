Ascolti Tv 26 gennaio 2022, Vespa molla il plastico e sfoggia il pallottoliere

Ascolti del 26 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 il film Lezioni di Persiano 3.262.000 spettatori di media pari al 15,8%. Su Canale 5 - dalle 21.38 alle 0.06 - Viaggio nella Grande Bellezza, Speciale Quirinale 2.228.000 (11,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.108.000 (10,5%). Su Italia 1 – dalle 21.42 alle 0.20 – l’ultima puntata di Back To School 1.383.000 (7,5%). Su Rai2 Man on Fire Il Fuoco della Vendetta 1.211.000 (5,9%). Su La7 Non è l’Arena 734.000 (4,4%). Su Rete4 Zona Bianca 716.000 (4,2%). Su Sky Uno/+1 e on demand Italia’s Got Talent con l’esordio di Beatrice Vio nella squadra dei giurati 482.000 abbonati (1,4%). Su Tv8 4 Hotel 356.000 (1,8%). Sul Nove il reality Wild Teen Contadini in Erba 240.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.038.000 (20%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.822.000 (15,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.312.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.781.000 (7,1%). Su Italia1 NCIS 1.492.000 (5,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.086.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 959.000 (4%) e 826.000 (3,2%). Su Rai2 Tg2 Post 839.000 (3,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 339.000 (1,4%). Su Tv8 Guess My Age 332.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.711.000 (23,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.018.000 (20%). Così le maratone sul Colle cominciate nel pomeriggio: Tg3 Speciale 812.000 (6,4%), TgLa7 Speciale 655.000 (4,4%), Su Rete4 Quarta Repubblica Quirinale 411.000 (3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta Tg1 Speciale con Monica Maggioni e Bruno Vespa che al posto del plastico ora sfoggia il pallottoliere: 849.000 (10,3%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 737.000 (9,3%). Su Canale 5 Tg5 Notte 507.000 (6,9%). Su Rai2 Restart 232.000 (3,2%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno 1.951.000 (14,4%), Il Paradiso delle Signore 2.079.000 (17,3%). La Vita in Diretta 1.981.000 (16%) e 2.385.000 (16,5%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.785.000 (21,2%), Amici 2.095.000 (17,5%), GF Vip 1.979.000 (16,9%), Pomeriggio 5 1.689.000 (12,9%) e 2.074.000 (13,8%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 11:50

