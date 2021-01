Ascolti Tv 26 gennaio 2021, il derby di MIlano testa a testa va vicino agli 8 milioni. Cresce Diaco su Rai2 con la Rettore

Ascolti Tv 26 gennaio 2021. Su Rai1 la partita di Coppa Italia Inter-Milan ha conquistato una media di 7.780.000 spettatori pari al 27,8% di share. Su Canale5 Daydreamer Le Ali del Sogno 2.122.000 (9,2%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.951.000 (8,7%). Su Italia1 Mission Impossible Protocollo fantasma 1.297.000 (5,5%). Su Rai3 Cartabianca 1.257.000 (5,5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.020.000 (5,2%). Su La7 DiMartedì 1.357.000 (5,7%). Su Tv8 Un Natale di cioccolato 417.000 (1,6%). Sul Nove Tutte contro lui 481.000 (1,9%). Su RaiMovie Corri ragazzo corri 652.000 (2,4%). Su Iris Nella valle della violenza 451.000 (1,7%). Su RealTime Primo Appuntamento 600.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 4.131.000 (14,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.244.000 (4,3%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.178.000 (4,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.415.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.833.000 (6,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.555.000 (5,6%) nella prima parte e 1.389.000 (4,8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.929.000 (6,7%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 565.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 489.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.451.000 (24,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.913.000 (18,1%).

Da segnalare l’ottimo risultato nel daytime di Lo Sportello di Forum su Rete4: 1.056.000 (7,1%) e in seconda serata su Rai2 di Ti Sento con Pierluigi Diaco che ha ospitato Donatella Rettore: 398.000 (5,1%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 11:58

