Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Nonostante sia uno dei programmi più divertenti del momento (ieri si sono riviste cantare Rita Pavone, Fiordaliso e tanti altri big) Ora o Mai Più di Amadeus non riesce a scalzare dal trono degli ascolti Queen Mary De Filippi. Su Rai1 il secondo appuntamento dello show ha conquistato una media di 3 milioni di spettatori, pari al 15,8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha sfiorato i 5,5 milioni di media con il 28,6% di share. Entrambi i programmi hanno preso anche gli ascolti della seconda serata, essendo finiti un quarto d’ora prima dell’una di notte. Su Rai2 NCIS 5,1% di share mentre il doppio episodio di Swat 5,2%. Su Italia 1 Madagascar 3 – Ricercati in Europa 5,4%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 6,8%. A seguire Quante Storie di Sera 4,2%. Su Rete4 40 Carati 3,2%, su La7 la serie Little Murders 2,4%, quest’ultima superata dal Nove con Il Bambino con il Pigiama a Righe (2,5%). Su Tv8 Ricordati di Te 1,6%.Nel preserale di Rai2 non funziona CSI NY (soltanto il 2,3%). Al pomeriggio del sabato domina Verissimo (oltre i 3 milioni di media). In seconda serata inoltrata bene Speciale Tg5 che sfrutta la scia di Maria De Filippi (19,7%). Petrolio fa il 10%, Tg2 Dossier si ferma al 2,6%.