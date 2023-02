Ascolti Tv 26 febbraio 2023, vince Resta con me. Bene Giletti

Ascolti tv Nella domenica 26 febbraio 2023, in prima serata su Rai1 Resta con Me ha conquistato una media di 3.830.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record 2.376.000 e 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 817.000 (3.9%), Blue Bloods 701.000 (3.5%). Su Italia1 Red 21.028.000 (5.4%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.698.000 e 12.9% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.673.000 pari al 10.6%. Su Rete4 Zona Bianca512.000 (3.5%). Su La7 Non è l’Arena 1.034.000 e 7.2%. Su Tv8 4 Hotel497.000 (2.9%). Sul Nove Sento la Terra Girare in replica 236.000 (1.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.891.000 (23.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.470.000 e 16.6%. Su Italia1 N.C.I.S. 1.156.000 (5.5%). Su Rete4 Controcorrente 726.000 (3.5%) e 690.000 (3.3%). Su La7 In Onda 1.042.000 (5%). Su Tv8 4 Ristoranti 617.000 e 3%. Sul Nove Little Big Italy 367.000 (1.8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.553.000 e 25%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.411.000 (19.1%). Su Rai2 90° Minuto 736.000 (4.8%) e 583.000 (3.3%) nei Tempi Supplementari.

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.618.000 spettatori con il 25% nella prima parte, 3.000.000 spettatori con il 22.1% nella seconda e 2.652.000 spettatori con il 19.9% nella terza. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.207.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale5, Verissimo presenta Ciao Maurizio 2.818.000 spettatori (21.1%) nella prima parte e 2.698.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte.

