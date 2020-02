Ascolti Tv 26 febbraio 2020, Non c'è campo per Scotti, Chiambretti e Bignardi

Ascolti Tv mercoledì 26 febbraio 2020. Su Rai1 il film Non c’è Campo con Vanessa Incontrada è stato seguito da una media di 3,5 milioni di spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale 5 Chi Vuol essere Milionario? con Gerry Scotti da 2,1 milioni con l’11% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? supera i 2 milioni e registra il 9,2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 6,5%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Lione-Juventus oltre 1,2 milioni con il 4,7% di share. Su Italia 1 Alice in Wonderland 5,8%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne 3,9%. Su Rai2 Speciale Camera 3,7%. Su La7 Atlantide Sindrome cinese 2,8%, sul Nove L’Assedio con Daria Bignardi l’1,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno oltre 5,6 milioni e 19,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia più di 4,7 milioni e 16,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,6%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5,6%, su La7 Otto e Mezzo 6,4%. Su Tv8 Guess my Age 2,3%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora i 6 milioni (25,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,5 milioni (20,5%).



In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 11,7%. Su Canale 5 il Tg5 8,5%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 7,9%. Su Italia1 Pressing Champions League 7,9%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 11:19

