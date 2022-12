Ascolti Tv 26 dicembre 2022, il Gf Vip stacca la Bella e la Bestia. Il Cavallo e la Torre vanno a dama

Ascolti 26 dicembre 2022 in prima serata su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – Grande Fratello Vip è stato seguito da una media di 2.416.000 spettatori pari al 19.1% di share (GF Vip Night dall’1.32 all’1.46: 1.155.000 – 26.8%). Su Rai1 La Bella e la Bestia 2.382.000 (14.3%). Su Rai3 Report 1.427.000 (8.3%). Su Rai2 Una Famiglia sotto l’Albero 1.369.000 (7.6%). Su Italia 1 Trappola di Cristallo 977.000 (6%). Su Rete4 il film Il Ragazzo di Campagna con Renato Pozzetto 1.031.000 (5.9%). Su La 7 Tut Il destino di un Faraone 451.000 (3.2%). Su Tv8 Se Scappi Ti Sposo 458.000 (2.7%). Sul Nove Mr Felicità 307.000 (1.8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 3.916.000 (20.4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.502.000 (18.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.567.000 (8.3%), Un Posto al Sole 1.491.000 (7.7%). Su Italia1 NCIS 1.343.000 (7%). Su Rai2 Tg2 Post 940.000 (4.9%). Su Rete4 Controcorrente 782.000 (4.2%) e 796.000 (4.1%). Su Tv8 4 Hotel 546.000 (2.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics in replica 239.000 (1.2%).

Nel Preserale Su Rai1 L’Eredità 3.769.000 (22.6%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.802.000 (17%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 593.000 (3.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag 857.000 (5.5%).

In Seconda Serata su Rai1 La Famiglia Von Trapp Una Vita in Musica 526.000 (7.4%). Viva Rai2! Glass Cam 208.000 (5.6%), In Vacanza con Viva Rai2! 201.000 (6.1%).

