Ascolti Tv 26 dicembre 2020, dentro i pacchi di Carlo Conti ci sono 5 milioni di spettatori

Ascolti Tv 26 dicembre 2020. Su Rai1 Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), in onda dalle 20.44 alle 22.53, ha conquistato 5.002.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte Parte II 2.539.000 (11,1%). Su Rai2 Natale alle Hawaii 1.547.000 (5,8%) e NCIS 1.070.000 (4,7%). Su Italia 1 Il Ciclone 1.599.000 (6,7%). Su Rai3 Ballerina 1.550.000 (5,8%), a seguire Loving Vincent 633.000 (2,7%). Su Rete4 The Terminal 997.000 (4,4%). Su Nove Freddie Mercury The Great Pretender 823.000 (3,3%). Su Rai4 Kingsman Secret Service 733.000 (3%), su Iris Die Hard Duri a Morire 664.000 (2,7%). Su Tv8 Un Natale da Cenerentola 691.000 (2,7%). Su La7 Il Matrimonio che Vorrei 621.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.407.000 (16,5%). Su La7 Atlantide 913.000 (3,4%). Su Tv8 4 Ristoranti 521.000 (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 483.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.404.000 (22,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.575.000 (15,3%). Su Rai2 Dribbling 555.000 (2,7%). Su Rai3 le edizioni del TgR 3.538.000 (14,6%).

In seconda serata su Canale 5 Il Diario di Bridget Jones 606.000 (7,7%). Su Italia1 Jack Frost 735.000 (7,4%). Su Rai1 Gigi Proietti in Edmund Kean 742.000 (4,8%). Su Rai2 Tg2 Dossier 665.000 (4,5%). Su Rai 3 Notte al Museo 342.000 (3,7%).

