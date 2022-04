Ascolti Tv 26 aprile 2022, la danno tutti per spacciata ma Barbara d'Urso non molla

Ascolti del 26 aprile 2022 in prima serata ancora un successo per Canale 5 grazie al calcio. L’incontro di Champions League Manchester City-Real Madrid è stato seguito da una media di 4.596.000 spettatori, pari al 19,4% di share. Nulla da fare per Rai1 con la serie La Scogliera dei Misteri 3.266.000 (14,8%). Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show con Barbara d'Urso che tutti danno per spacciata e in calo di ascolti quando invece tiene bene la media della rete con 1.298.000 spettatori e l'8,8% di share. Su La7 DiMartedì 1.372.000 (6,7%). Su Rai3 #Cartabianca 1.281.000 (6,4%). Su Rete4 Fuori dal Coro 889.000 (5,2%). Su Rai2 Come ti divento Bella! 1.037.000 (4,6%). Su Real Time cresce Primo appuntamento Crociera con Flavio Montrucchio 485.000 (2%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 486.000 (2,4%). Sul Nove Parker 416.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.824.000 (20,3%). Su Canale5 Striscina la Notizina 3.491.000 (15,7%). Su Italia1 NCIS 1.568.000 (6,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.556.000 (6,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.660.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.184.000 (5,3%) e 1.180.000 (4,9%). Su Rai2 Tg2 Post segna 950.000 (3,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.302.000 (25,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.160.000 (19,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 791.000 (8,9%), su Canale5 X-Style 502.000 (4,9%), su Rai2 Ti sento 378.000 (3,6%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 423.000 (5,8%).

Nel daytime da segnalare il 20,8% con 2.043.000 del Paradiso delle Signore su Rai1 e il testa a testa tra La Vita in diretta (1.829.000 e 17,4%) e Pomeriggio 5 (1.795.000 e 17%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA