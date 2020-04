Ascolti Tv 26 aprile 2020, quasi 11 milioni per il Tg1 con Conte. E Giletti supera Fazio

di Marco Castoro

Ascolti Tv domenica 26 aprile 2020. Oltre 10 milioni e 670 mila spettatori (35,3% di share) per il Tg1 delle 20 che ha ospitato la conferenza stampa del premier Conte. Il Tg5 ha superato i 6,7 milioni (21,9%). In prima serata su Rai1 la replica de L’Allieva 2 ha sfiorato i 4 milioni di media spettatori pari al 15,4% di share. Su Canale5 Live Non è la D’Urso si conferma con il 12,2%. Massimo Giletti su La7 con Non è L’Arena (8,9%) ha fatto meglio di Fabio Fazio su Rai2 con Che Tempo Che Fa (8,4% e a seguire Il Tavolo 7,9%). Su Italia1 Mi presenti i tuoi? 5,8%. Su Rai3 Blade Runner 2049 3,9%. Su Rete4 Exodus Dei e Re 3,7%. Su Tv8 la replica de I Delitti del BarLume Il Re dei Giochi 2,1%. Sul Nove Little Big Italy in replica 1,4%.



Nel Preserale su Rai1 la replica di L’Eredità 4,6 milioni (19,6%). Su Canale5 Avanti un Altro! 4,3 milioni (18,8%). Su Rai2 Che Tempo Che Farà 4%. Nel daytime da segnalare a mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 3.783.000 di spettatori con il 24,3% di share, Linea Verde in replica 3,9 milioni (19,5%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3,6 milioni e il 17,7%. A seguire Da Noi… A Ruota Libera oltre 2,3 milioni (13,6%). Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA