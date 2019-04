Ascolti Tv 26 aprile 2019. Senza Bonolis per Carlo Conti è una passeggiata

Ascolti Tv di venerdì 26 aprile 2019. Su Rai1 La Corrida ha conquistato 4,2 milioni di spettatori pari al 20,1% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi, al posto di Ciao Darwin, 2,3 milioni e l’11%. Su Rete4 Quarto Grado 7,5%. Su Rai2 The Avengers 6,5%, su Italia 1 13 Hours 5,6%. Su Rai3 il film di Pif In Guerra per Amore 5,6%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 5,3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,3%. Sul Nove Fratelli di Crozza 4,9%. Su Iris Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo 2,5%.

Nella fascia Access Prime Time torna dopo le partite su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,2 milioni e 18,6%. Stessi ascolti su Canale 5 per Striscia La Notizia. Su Rai2 Tg2 Post 3,6%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,2%. Su La7 Otto e Mezzo 7,5%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,2%. Sul Nove Boom 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 24,3%. Su Canale 5 Caduta Libera 19,9%. Al mattino Storie Italiane con Eleonora Daniele stacca Mattino 5 di 7 punti share (19% a 12%). Al pomeriggio domina Canale 5 con Uomini e Donne, il Gf e Barbara d’Urso. © RIPRODUZIONE RISERVATA