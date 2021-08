Ascolti Tv 26 agosto 2021, Benigni e Verdone i più amati

Ascolti Tv 26 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film Il mostro con Roberto Benigni ha conquistato una media di 2.100.000 spettatori pari al 13,4% di share. Su Canale5 il film Windstorm 5 Uniti per sempre 1.414.000 (8,7%). Su Rete4 il film L’amore è eterno finché dura con Carlo Verdone 840.000 (5,6%). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica 675.000 (5,2%). Su La7 In Onda Prima Serata 768.000 (5%). Su Italia1 F.B.I. Most Wanted 723.000 (4,8%). Su Rai3 il film Angel of Mine 619.000 (4%). Su Tv8 la replica de I Delitti del BarLume 409.000 (2,5%). Sul Nove il film Freddy Mercury The Great Pretender 397.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.400.000 (18,9%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.129.000 (11,8%). Su Rai3 la partita Italia-Svizzera degli Europei di pallavolo femminile 1.282.000 (7,2%). Su Rai2 Tg2 Post - dalle 21:02 alle 22:01 – 1.190.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia News 902.000 (5,1%) nella prima parte e 1.136.000 (6,3%) nella seconda. Su La7 In Onda 936.000 (5,2%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 744.000 (4,2%). Su Tv8 4 Hotel 513.000 (2,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 308.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.387.000 (25%). Su Canale5, in replica, Conto alla Rovescia 1.477.000 (11,3%). Su Rai3 le news della TgR 2.114.000 (14,9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 11:36

