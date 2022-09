Ascolti Tv 25 settembre 2022, Serena Rossi fa bello Amadeus. Vespa-Mentana-Porro: ecco chi ha vinto

Ascolti del 25 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno con Serena Rossi e Marisa Laurito concorrenti, in onda dalle 20.45 alle 22.26, ha conquistato 4.393.000 spettatori pari al 22,4% di share. A seguire Porta a Porta 1.888.000 (18,7%). Su Canale 5 Scherzi a Parte, in onda dalle 21.45 alle 24.41, 1.684.000 (11,2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 907.000 (4,6%) nel primo episodio, 923.000 (4,8%) nel secondo e 734.000 (4,3%) nel terzo. A seguire gli speciali elettorali del Tg2 259.000 (1,9%) e 147.000 (2,1%). Su Italia 1 Skyscraper 1.251.000 (6,7%). Su Rai3 Il Colpo del Leone 743.000 (3,8%). Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Vincitori e Vinti 945.000 (7,6%). Su La7 In Onda Prima Serata 1.219.000 (6,2%), a seguire la Maratona elettorale di Mentana 1.417.000 (12,3%). Su Tv8 la partita Olanda-Belgio 568.000 (2,9%). Sul Nove Vuoti a Perdere 356.000 (2%).

Nel daytime da segnalare al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.224.000 (16,5%), 2.018.000 (17,2%), e I Saluti di Mara 1.742.000 (16,2%). Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini 1.629.000 (14,7%). Su Canale 5 Amici 2.929.000 (23,5%), Verissimo con Silvia Toffanin 2.300.000 (21,4%) e 1.927.000 (17%). Al mattino su Rai1 la Messa del Papa 1.336.000 (19,9%), Linea Verde 2.924.000 (22,6%). Su Rai2 Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura 213.000 (2,9%) e 455.000 (4,5%).

Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.918.000 (24,9%), Tg1 della sera: 5.190.000 (28,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.417.000 (15,7%).

