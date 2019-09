Ascolti Tv 25 settembre 2019, Al Bano dimezza il pubblico di Striscia e Tiki Taka supera 90' Minuto

Ascolti Tv di mercoledì 25 settembre 2019. Su Rai1 il film Metti la nonna in freezer è stato visto da una media di 3,4 milioni di spettatori pari al 15,4% di share. Su Canale 5 Al Bano con È la mia Vita 1,7 milioni e il 9,1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 il 5,6%. Su Italia 1 I Fantastici 4 e Silver Surfer il 5,8%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 9%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,3%. Su La7 Fahrenheit 11/9 il 2,6%. Su Tv8 Il Codice da Vinci 2,3%, sul Nove Tutte contro Lui 2%. Su Real Time Matrimonio a Prima vista 4 sfiora il milione con il 3,8% di share.

Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,2 milioni e 17,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,1 milioni e 16,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,6%, su La7 Otto e Mezzo 6%. Su Tv8 Guess my Age 2%. Sul Nove Little Big Italy 1,5%. Nel Preserale L’Eredità 4 milioni (22,1%), Caduta Libera 3,4 milioni e 19,4% di share. Su Rai2 Nella mia Cucina 2,2%.

Al mattino Storie Italiane 19,6%, Mattino5 15,9%. A mezzogiorno La Prova del Cuoco 13,6%, Forum 18,6%. Al pomeriggio Vieni da me 12,4%, La Vita in diretta 14,9%, Uomini e Donne 23,6%, Pomeriggio5 19,1%, Detto Fatto 4,2%, Geo 9,5%. In seconda serata Porta a Porta 9,8%, Linea Notte 7,2%, Novantesimo Minuto 6,8%, Tiki Taka 7,6%. Giovedì 26 Settembre 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA