Ascolti Tv 25 ottobre 2021, I Bastardi chiudono la serie con il botto

Ascolti Tv 25 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato una media di 4.461.000 spettatori pari al 21%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – Grande Fratello Vip 3.013.000 e 20,4% (GF Vip Night di 6 minuti: 1.226.000 – 27.2%, Live di 5 minuti: 698.000 – 18.3%). Su Rai2 – dalle 21.23 alle 22.55 - Quelli che il Lunedì 601.000 (2,6%). Su Italia 1 Final Score 1.019.000 (4,7%). Su Rai3 il ritorno di Report 2.304.000 (10,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 750.000 (4,4%). Su La7 The Interpreter 378.000 (1,9%). Su Tv8 Spider Man 322.000 (1,6%). Sul Nove Little Big Italy 483.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.954.000 (20,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.089.000 (16,9%). Su Rai2 Tg2 Post 891.000 (3,7%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.235.000 (5,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.308.000 (5,7%), Un Posto al Sole 1.789.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.078.000 (4,6%) nella prima parte e 957.000 (3,9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.739.000 (7,2%). Su Tv8 Guess My Age 381.000 (1,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 439.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.378.000 (23,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.478.000 (19,2%).

