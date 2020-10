Ascolti Tv 25 ottobre 2020, in 4,5 milioni per l'Allieva. Cresce Fazio su Rai3

Ascolti Tv domenica 25 ottobre 2020. Su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.493.000 spettatori pari al 20,5% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso, in onda dalle 21.53 alle 25.21, 1.854.000 spettatori (12,3%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.905.000 (11,5%) e Che Tempo che Fa il Tavolo 1.278.000 (7,8%). Su La7 Non è l’Arena 1.450.000 (5,5%) nella prima parte e 1.009.000 (6,5%) nella seconda. Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.245.000 (4,7%) e NCIS New Orleans 944.000 (3,9%). Su Italia 1 X-Men L’inizio 1.055.000 (4,7%). Su Rete4 The Town 580.000 (2,8%). Su Tv8 Masterchef Italia 547.000 (2,7%) mentre sul Nove Salvinology: Tutti i volti di Matteo soltanto lo 0,6% con 154.000 spettatori.

In fascia Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti 4.806.000 (18,1%), su Canale 5 Paperissima Sprint 3.244.000 (12,1%). Su Italia1 CSI 1.039.000 (3,9%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.840.000 (7,2%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.256.000 (4,8%) nella prima parte e 1.137.000 (4,3%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 485.000 (1,8%), sul Nove Little Big Italy 328.000 (1,3%).

Nel Preserale

Su Rai1 L’Eredità 4.556.000 (19,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.380.000 (14,6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 899.000 (4,6%) nella prima parte e 959.000 (4,2%) nella seconda. Su Tv8 il GP di Formula 1 del Portogallo 1.242.000 (5,9%).

Nel Day Time

Su Rai1 l’Angelus 2.529.000 (19,5%), Linea Verde 3.460.000 (20,3%). La conferenza di Conte sul Dpcm è stata vista da 6 milioni e 400 mila spettatori sul Tg1 (30,2%) e da 4 milioni sul Tg5 (18,9%). Al pomeriggio su Rai 1 Domenica In 3.038.000 (16,5%) nella prima parte e 2.656.000 (15,9%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.456.000 (13,9%). Su Canale 5 Domenica Live 2.275.000 (13%). Su Rai2 il Giro d’Italia 1.427.000 (7,9%) nella prima parte e 2.162.000 (12,9%) nella seconda.

Lo sport in seconda serata

Su Rai2 La Domenica Sportiva 788.000 (5,8%) e L’Altra DS 219.000 (3.2%). Su Italia1 Pressing Serie A 348.000 (4,8%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 11:30

