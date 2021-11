Ascolti Tv 25 novembre 2021, il prof Gassmann si prende la rivincita contro Zelig

Ascolti Tv 25 novembre 2021. In prima serata su Rai1 Un Professore di nome Alessandro Gassmann si prende la rivincita su Zelig battendolo allo sprint. La sfida contro Canale5 finisce con 4.625.000 spettatori e 22% di share per la serie e 3.872.000 spettatori (21,5%) per lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il derby dei talk del giovedì sera vede il successo di Corrado Formigli nei confronti di Paolo Del Debbio: su La7 PiazzaPulita 977.000 (5,8%), su Rete4 Dritto e Rovescio 881.000 (5,2%). Su Italia1 il film The Great wall con Matt Damon 1.232.000 (5,4%). Disastrosa la prima serata degli altri due canali generalisti della Rai. Su Rai2 “Quelli che” con Mia Ceran, Luca e Paolo 412.000 (2%), su Rai3 Frontiere con Franco Di Mare 368.000 (1,9%). Su SkyUno/+1 e on demand la puntata di X Factor 2021 è stata vista da una media di 412.000 abbonati, pari al 2% di share. Su Nove: l’evento musicale Freddie Mercury The Tribute 544.000 (2,3%). Su SkySport la partita Roma-Zorya 265.000 abbonati di media e 1,1% di share. Su Tv8 il film Red Zone 22 miglia di fuoco 236.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.259.000 (21,7%), su Canale5 Striscia la Notizia 4.182.000 (17,3%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.662.000 (6,9%), su La7 Otto e Mezzo 1.866.000 (7,7%), su Rete4 Stasera Italia 1.023.000 (4,3%) nella prima parte e 918.000 (3,8%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 683.000 (2,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.764.000 (24%), Tg1 5.216.000 (23,2%). Su Canale5 Caduta Libera 3.476.000 (18,1%), Tg5 4.335.000 (19,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.014.000 (12,1%), su Canale5 X-Style 773.000 (13,6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 270.000 (3,4%). Su Rai2 Anni 20 Notte 106.000 (1,5%).

