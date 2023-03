Ascolti Tv 25 marzo 2023, troppo forte Amici per Il Cantante Mascherato. Bene Ciao Maschio

Ascolti tv 25 marzo 2023 in prima serata su Canale5 Amici, dalle 21:29 alle 00:46, ha conquistato una media di 4.008.000 spettatori con share del 28.2%. Su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:13 alle 1:13, 2.068.000 spettatori pari al 17.2% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:35 alle 22:08, 2.986.000 e il 16.1%). Su Rai2 F.B.I. 1.007.000 (5.4%) e F.B.I. International 774.000 (4.6%). Su Italia1 Animali fantastici I crimini di Grindelwald 693.000 (4.3%). Su Rai3 Sapiens Un solo pianeta 747.000 e 4.9%. Su Rete4 Pulp Fiction 430.000 (3%). Su La7 Fuga da Alcatraz 457.000 e 2.7%. Su Tv8 la partita Spagna-Norvegia 417.000 (2.3%). Sul Nove Cash or Trash Speciale Prime Time 242.000 (1.5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.308.000 (23.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.812.000 (20.8%). Su Rai2 Tg2 Post 690.000 (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.054.000 (5.8%). Su Rai3 Le Parole 1.420.000 pari al 7.7%. Su Rete4 Controcorrente 725.000 (4%) e 686.000 (3.7%). Su La7 In Onda 834.000 (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti 363.000 pari al 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza 397.000 (2.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.688.000 pari al 24.3%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.070.000 (21%).

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 574.000 spettatori con share del 15.7%.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA