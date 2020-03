Ascolti Tv 25 marzo 2020, Bonolis, Striscia e Gf Vip: il Biscione cala il tris

Ascolti Tv mercoledì 25 marzo 2020. Su Canale 5 la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip ha vinto la serata con una media di oltre 4 milioni di spettatori pari al 19,1% di share. Il reality è andato in onda dalle 21:50 all’una di notte e in seconda serata il Live ha registrato una media di 1,1 milioni (15,2%) superando su Rai1 Porta a Porta (10,5%). Anche la replica di Stanotte a Venezia (3,2 milioni e il 12,3%) con Alberto Angela in prima serata nulla ha potuto contro il Gf Vip. Su Rai2 Maltese Il Romanzo del Commissario 5,5%. Su Italia 1 John Wick 9,8%. Su Rai3 Presa Diretta Speciale 5,4%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,6%. Su La7 Atlantide 2,7%. Su Tv8 Antonino Chef Academy 2,2%. Sul Nove I Pinguini di Mr. Popper 2,4%. Su Iris Full Metal Jacket 2,5%. Su Tv2000 l’appuntamento speciale con il Rosario 1,2 milioni e il 3,8%. Ancora un ottimo risultato per l'emittente diretta da Vincenzo Morgante che al mattino, nella Santa Messa del Papa alle 7, ha praticamente pareggiato gli ascolti di Rai1: 665.649 e 11,81% di share per Tv2000, mentre su Rai1 gli spettatori sono stati 693.325 (12,99%).



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 6 milioni con uno share del 18,9%. Su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,3 milioni (16,8%). Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,1% e Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 4,8%. Su La7 Otto e Mezzo 7,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,3%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,4%. Nel Preserale oltre 5,7 milioni (21,2%) per Avanti un Altro! con Paolo Bonolis. Su Rai1 Rai Parlamento Speciale con il premier Conte ha ottenuto un ascolto medio di 3,7 milioni (15,3%). Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 11:41

