Ascolti Tv 25 marzo 2019, Il Nome della Rosa si appassisce. L'Isola mostra i muscoli. Boom al pomeriggio di Uomini e Donne

Ultimo aggiornamento: 11:46

. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Il Nome della Rosa non è arrivata ai 4 milioni di media, pari al 16,9% di share. Su Canale 5 la semifinale de L’Isola dei Famosi 14 (in onda fino all’una e venti) è stata seguita da una media che ha sfiorato i 3 milioni (18,3%). Su Rai2 Made in Sud 2 milioni e il 9,4%. Su Rai3 Report 6,4%. Su Italia 1 l’incontro di calcio Francia-Islanda 5,7%. Su Rete4 Quarta Repubblica - con ospiti gli immancabili Matteo Salvini e Luigi Di Maio – 4,2% di share. Su La7 il finale di Grey’s Anatomy 14 è stato visto dal 3%. Su Tv8 Spectre 3,3%. Sul Nove Cucine da Incubo 2,1%.All’ora di cena, nella fascia access, su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.144.000 spettatori con il 19,2%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,9 milioni e 18,3%. Su La7 Otto e Mezzo 7,3%. Su Rai3 Non ho l’età 5,6% mentre la soap Un Posto al Sole 7,4%. Su Rete4 Stasera Italia 5,3%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,6%. Sul Nove Boom 1,3%.In seconda serata Prima dell’alba su Rai3 al 5,7%, Pressing su Italia1 al 4,2%. Al pomeriggio ancora un grande ascolto per il talk dei sentimenti: Uomini e Donne di Maria De Filippi ottiene il 24,5% di share, pari a 2 milioni 940 mila telespettatori.