Ascolti Tv 25 luglio 2022, piace la musica di Tim Summer Hits. Il Tg1 delle 20 stacca il Tg5 di 8 punti

Ascolti del 25 luglio 2022 in prima serata su Rai1 il film Mia e il Leone Bianco è stato visto da una media di 1.820.000 spettatori pari al 12,4%. Su Canale 5 la replica di Zelig 1.740.000 spettatori ma share leggermente superiore 13,9%. Bene su Rai2 Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu 1.238.000 e 10%. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD 1.207.000 (7,9%). Su Rete4 Zona Bianca 901.000 (7,3%). Su Rai3 Report 914.000 (6,1%). Su Tv8 la seconda stagione di Gomorra La Serie 415.000 (2,8%). Sul Nove The Sentinel 306.000 (2,2%). Su La7 la serie Domina 248.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.698.000 (16,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.455.000 (15,1%). Su Rai3 Viaggio in Italia 760.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.304.000 (8%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.059.000 (6,6%). Su La7 In Onda 1.167.000 (7,2%). Su Rete4 Controcorrente 829.000 (5,3%) e 1.036.000 (6,4%). Su Rai2 Tg2 Post 933.000 (5,7%). Su Tv8 4 Hotel 492.000 (3,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 274.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena con Marco Liorni 3.186.000 (26,9%) doppia Paolo Bonolis in replica su Canale 5 (Avanti un Altro! 1.675.000 e 14,7%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.902.000 (15,3%). Il Tg1 delle 20 stacca di oltre 8 punti di share il Tg5: 26,5% (3.763.000) contro 18,2% (2.633.000). Tiene la media Mentana con il suo tg su La7: 912.000 (6,3%). Durante la giornata vanno bene Tg2 Oretredici: 1.522.000 (13,9%), Studio Aperto delle 12:25 su Italia1: 1.293.000 (14,2%) e il Tg3 delle 19: 1.496.000 (13,9%).

In Seconda Serata c’è molto equilibrio: su Rai1 Cose Nostre 600.000 (6,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 514.000 (12,3%). Su Rai2 Calcio Totale Estate 237.000 (5,7%). Su Rai 3 Il Fattore Umano 560.000 (5,7%). Su Italia1 The Cleaning Lady 577.000 (5,7%). Su Rete 4 Motive 179.000 (4,8%).

