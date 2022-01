Ascolti Tv 25 gennaio 2022, Avanti un altro! funziona nel Preserale, in prime time meno

Ascolti del 25 gennaio 2022. In prima serata su Canale 5 la prima tv di Attraverso i Miei Occhi 3.040.000 spettatori di media pari al 14,8% di share. Su Rai1 Ulisse Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno con Alberto Angela 2.548.000 (12,5%). Su Italia 1 Back To School con Nicola Savino 1.241.000 (6,7%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.333.000 (5,9%). Su La7 diMartedì con Giovanni Floris 1.296.000 (6,3%) e DiMartedì Più 462.000 (5,8%). Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano 1.039.000 (6,1%). Su Rai3 Cartabianca con Bianca Berlinguer 1.099.000 (5,5%). Su Tv8 l’esordio della settima stagione in prima tv free di Italia’s Got Talent 618.000 (3%). Sul Nove Hitman Agent 47: 320.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.833.000 (19,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.996.000 (16,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.224.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.618.000 (6,5%). Su Italia1 NCIS 1.341.000 (5,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.035.000 (8,2%). Su Rete4 Stasera Italia 957.000 (4%) e 906.000 (3,7%). Su Rai2 Tg2 Post 987.000 (4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 463.000 (1,9%). Su Tv8 Guess My Age 292.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.694.000 (22,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.991.000 (20%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta Tg1 Speciale 690.000 (9,2%). Su Canale 5 X Style 595.000 (5,6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 393.000 (5,2%). Su Rai2 Bar Stella 476.000 (4%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai2 Tg2 Speciale 435.000 (2,9%), su La7 TgLa7 Speciale 631.000 (4,3%), su Rete4 Quarta Repubblica Quirinale 343.000 (2,5%), su Rai1 Vita in Diretta 1.940.000 (15,7%) e 2.367.000 (16,4%), su Canale5 Uomini e donne 2.981.000 (22,8%) e 2.343.000 (19,4%), Amici 1.990.000 (16,8%), GF Vip 1.938.000 (16,5%), Pomeriggio 5: 1.561.000 (11,8%) e 2.036.000 (13,8%).

