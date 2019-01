Ascolti Tv 25 gennaio 2019, vince il Milionario di Scotti. Cresce Quarto Grado, buon esordio di Povera Patria

Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha vinto la prima serata tv con una media di oltre 3 milioni di spettatori e il 14,4% di share. Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti si ferma a 2,5 milioni e al 12,2%. Terzo posto per Rete4 con Quarto Grado (1,5 milioni e l’8,1%). Su Rai2 The Good Doctor 6,7% di share. Va forte su Tv8 Italia’s Got talent (1,5 milioni e il 6,2%). Su Rai3 il film Viva l’Italia 5,7%. Su La7 Propaganda Live 5,5%. Su Italia 1 Mai Dire Talk, slittato al venerdì per non infastidire L’Isola dei Famosi, fa il 3,6%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,1%. Su Rai 4 Paradise Beach: Dentro l’Incubo 2,2%, su Rai Movie Revenge 2%. Su Real Time/+1, K2 e Frisbee la finale di Junior Bake Off fa il 2,6% di share.Molto combattuta anche la scelta della seconda serata, dove spicca il buon esordio di Povera Patria, il talk condotto da Annalisa Bruchi, voluto e ridisegnato da Carlo Freccero (6% di share). Su Rai1 Tv7 6,7%, su Canale 5 Tg5 Notte 6,6%. Su Rai 3 Rabona con Andrea Vianello 2,3%, su Italia1 Mi fido di te 5,9% e su Rete4 Donnavventura 6,4%.