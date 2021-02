Ascolti Tv, 25 febbraio 2021. Zalone, Panariello e Giallini fanno i chierichetti di Suor Angela

Ascolti Tv 25 febbraio 2021. In prima serata su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato una media di 5.492.000 spettatori pari al 22,7% di share. Su Canale 5 il film con Checco Zalone Che Bella Giornata 1.909.000 (8,2%). Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 1.379.000 (7,4%). Su Tv8 Milan-Stella Rossa di Europa League 1.809.000 (6,8%) mentre su Sky registra 705.000 abbonati e il 2,6%. Su La7 PiazzaPulita 1.153.000 (6,1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 990.000 (5,3%). Su Rai2 Robin Hood L’Origine della Leggenda 1.028.000 (4,1%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me con Giallini e Panariello scende a 895.000 spettatori (3,7%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie I Protagonisti 367.000 (1,4%). Su Sky Masterchef 1.014.954 abbonati (3,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.927.000 (17,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.727.000 (13,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.127.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.313.000 (5%) nella prima parte e 1.074.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 965.000 (3,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.423.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.783.000 (6,5%). Su Italia1 CSI Miami 1.290.000 (4,7%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 586.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.864.000 (22,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.551.000 (17,1%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.369.000 (14,9%). Su Sky Napoli-Granada di Europa League 600 mila abbonati (2,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.246.000 (12,4%). Su Canale 5 il Tg5 593.000 (5%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 439.000 (8,2%) nella prima puntata e 275.000 (6,9%) nella seconda. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 364.000 (4,4%). Su Rai2 Il Paradiso per Davvero 444.000 (4,1%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 11:04

