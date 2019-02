Ascolti Tv 25 febbraio 2019. L'angelo Lucci non fa il miracolo: in pochi intimi per Funari. Camilleri stravince anche senza Montalbano

Ascolti Tv di lunedì 25 febbraio 2019. Su Rai1 La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata è stata vista da una media che ha sfiorato i 7,2 milioni di spettatori pari al 30,8% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi è stato scelto da circa 3,2 milioni spettatori (13,8%). Nonostante sia stata una trasmissione ben fatta, con il parere di ospiti illustri, su Rai2 Lucci incontra Funari ha interessato soltanto 588.000 spettatori pari al 2,5% di share. Un peccato. Su Italia 1 Safe 6,7%. Su Rai3 Litigi d’amore 3,9%. Bene su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro che sfiora la media di un milione di spettatori e incamera il 5,5% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 2,7%. Su Tv8 Agente 007 – La Morte può attendere 2,2%, sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni 1,7%.



All’ora di cena su Rai1 I Soliti Ignoti 5,8 milioni con il 21,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5,1 milioni e 18,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,1%, su Italia1 CSI 4,6%, su Rai3 Non ho l’Età 5,3% e Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%, su La7 Otto e Mezzo 7,8%. Su Tv8 Guess my Age 2,1% di share. Sul Nove Boom! 1,4%.



Nel preserale su Rai1 L’Eredità 5,3 milioni di spettatori (24,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,4 milioni con il 21,1% di share. Al mattino bene su Rai3 Agorà (10,8%) e Mi Manda Raitre (7,5%). In seconda serata su Rai2 Suburra fa il 4,2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA