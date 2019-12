Ascolti Tv 25 dicembre 2019, A Natale Rai1 fa il pieno

Ascolti Tv di ieri mercoledì 25 dicembre 2019. Su Rai1 La Bella e la Bestia è stato visto da una media di poco superiore ai 3,5 milioni di spettatori pari al 17,9% di share. Su Canale 5 Il Peggior Natale della mia Vita 9,6% di share. Su Rai2 Salemme il bello… della diretta! Una festa esagerata è stato seguito da oltre 2 milioni di media spettatori pari al 10,3% di share. Su Italia 1 Up & Down Una Favola Normale 4,5%. Su Rai3 Che Storia è la Musica 5%. Su Rete4 Via col Vento 4,9%. Su La7 Pomi d’ottone e manici di scopa 2,5%. Su Tv8 Un Natale per Due 2,4%, sul Nove Occhio alla Penna 2,6%. Sul 20 Il Signore degli Anelli Le Due Torri 2,7%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 21,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 15,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 23,1%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia 12,9% di share. Durante la giornata di Natale buon bottino per Rai1: Uno Mattina 21,3%, Storie Italiane 20,8%, la Santa Messa 21,2%, la Benedizione Urbi et Orbi 2,6 milioni di spettatori con il 27,2%, il Concerto di Natale 21,5%. Gioved√¨ 26 Dicembre 2019, 11:18

