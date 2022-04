Ascolti Tv 25 aprile 2022, Amendola tiene a largo l'Isola, in calo Made in Sud, un mezzo flop la crociera musicale di Italia1

Ascolti del 25 aprile 2022 in prima serata su Rai1 Claudio Amendola si conferma amato dal pubblico televisivo. La serie Nero a metà 3 è stata seguita da una media di 4.228.000 telespettatori, share 22,2%. Nel dettaglio la prima puntata 4.484.000 (19,3%) e la seconda 4.210.000 (21,1%). Su Canale 5 L’Isola dei Famosi tiene la media standard di questa edizione con Ilary Blasi al comando: media di 2.485.000 telespettatori, share 17,2%. Cala un po’ rispetto alla prima Made in Sud su Rai2: 1.073.000 e 6%. Il terzo posto della prima serata spetta a Report su Rai3 (1.674.000 e 7,7%). Segue su Rete 4 Quarta Repubblica, con Nicola Porro che tiene le sue posizioni (778.000 e 4,6%). Non bene invece su Italia 1 MSC Crociere Il viaggio della musica di Battiti Live che nonostante i tanti cantanti ospiti non ha fatto breccia sul pubblico a casa: 527.000 e 2,8%. Serata da dimenticare per La7 che si fa superare da Nove, Tv8 e Iris. La serie Servant of the People non va oltre 440.000 (2%). Su Tv8 Mia Moglie per Finta 562.000 (2,7%). Sul Nove Bad Company Protocollo Praga 452.000 (2,2%). Su Iris 007 Vendetta Privata 434.000 (2,1%). Su Sky Cinema Uno The Suicide Squad Missione Suicida 68.000 abbonati e 0,3%.

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 4.683.000 (20,2%). Su Canale 5 Striscia la notizia 3.439.000 (14,8%). Su Rai 3 Blob 942.000 (4,7%), La svolta I partigiani raccontano 1.004.000 (4,6%), Un posto al sole 1.560.000, (6,7%). Su Italia 1 NCIS 1.281.000 (5,6%). Su La7 Otto e mezzo 1.534.000 (6,6%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.054.000 (4,7%) e 1.030.000 (4,4%). Su Rai 2 Tg2 Post 815.000 (3,5%). Su Tv8 Guess My Age 317.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 307.000 (1,3%).

Nel Preserale L’Eredità 4.232.000 (24%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.010.000 (17,5%).

In seconda serata su Rai1 Via delle Storie 1.297.000 (9,6%) Su Rai2 Restart 254.000 (4%). Su Rai 3 Fame d’Amore 740.000 (5,4%), Tg3 Linea Notte 364.000 (4,6%). Su Italia1 Tiki Taka 317.000 (3,2%) e 283.000 (5,1%). Su Rete 4 Racconti di Libertà 192.000 (3,5%).

Nel daytime da segnalare la diretta su Rai1 delle celebrazioni per Anniversario della Liberazione 1.222.000 (15,2%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 11:12

