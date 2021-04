Ascolti Tv 25 aprile 2021, Giletti super: con il caso Grillo va in doppia cifra

Ascolti Tv 25 aprile 2021. In prima serata su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato una media di 3.390.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 23.55 – Avanti Un Altro Pure di Sera ha registrato la media di 3.152.000 spettatori pari al 14,2% di share. Su Rai2 The Rookie 1.216.000 (4,6%), a seguire Bull 992.000 (3,9%). Su Italia1 Bumblebee 1.290.000 (5,6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa - dalle 20.39 alle 22.09 – 2.679.000 (10,3%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.12 alle 23.27 – 1.789.000 (8,1%). L’anteprima di 33 minuti 1.690.000 (7,3%). Su Rete4 Il Miglio Verde 947.000 (5,5%). Su La7 Non è L’Arena 1.717.000 (6,8%) nella prima parte in onda dalle 21.11 alle 22.55 e 1.445.000 spettatori (10,8%) nella seconda (l’anteprima di 29 minuti 1.383.000 (5,5%). Su Tv8 4 Hotel 417.000 (2%). Sul Nove Supernanny 428.000 (1,7%). Su Sky Atalanta-Bologna 706.000 abbonati (2,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.944.000 (19,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.384.000 (13,1%). Su Italia1 CSI 1.203.000 (4,7%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.081.000 (4,4%) nella prima parte e 997.000 (3,8%) nella seconda. Su Tv8 Quattro Ristoranti 600.000 (2,4%). Sul Nove Little Big Italy 242.000 (1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.884.000 (20%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.053.000 (16,1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 766.000 (5,1%) nella prima parte e 1.082.000 (5,9%) nella seconda. Su Sky Cagliari-Roma 662.000 abbonati (4%). Nel pomeriggio Fiorentina-Juventus 1.169.000 abbonato e il 7,7% di share.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 627.000 (6%). Su Rai 2 La Domenica Sportiva 785.000 (5,6%), L’altra DS 242.000 (3,3%). Su Italia 1 Pressing Serie A 419.000 (6,4%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 332.000 (4,2%).

