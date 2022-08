Ascolti Tv 25 agosto 2022, ripartenza doc per Dritto e Rovescio

Ascolti del 25 agosto 2022 in prima serata su Rai1 per il ciclo Purché finisca bene il film Piccoli segreti, grandi bugie ha conquistato una media di 2.129.000 spettatori pari al 15,9% di share. Su Canale5 Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.541.000 (13,6%). Su Italia1 FBI: Most Wanted 960.000 (6,8%). Su Rete4 il ritorno di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio 1.028.000 (8,9%). Su La7 In Onda Prima Serata 547.000 (4%). Su Rai3 La Grande Storia 607.000 (4,4%). Su Rai2 Tg2 Post 518.000 (3,7%). Sul Nove Ip Man3 418.000 (3,1%). Su Tv8 Ci vediamo domani 260.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.943.000 (19,3%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.576.000 (16,9%). Su La7 In Onda 935.000 (6,1%). Su Rete4 Controcorrente 747.000 (4,9%) e 916.000 (6%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 829.000 (5,4%). Su Rai3 La Gioia della Musica 433.000 (2,9%) e Il Santone 375.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 347.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.156.000 (27,2%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.740.000 (15,2%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.845.000 (14,8%). Su Tv8 la partita di Conference League Twente-Fiorentina 512.000 (3,9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 10:57

