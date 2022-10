Ascolti Tv 24 ottobre 2022, in 4,7 milioni per il torneo di Reazione a Catena. Boom della Gruber: oltre 2 milioni e 9,3%

Ascolti del 24 ottobre 2022 in Prima Serata su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip è stato seguito da una media di 2.501.000 spettatori pari al 19,7% di share (GF Vip Night: 1.074.000 – 29.2%, Live: 572.000 – 18.8%). Su Rai1 la fiction Sopravvissuti 2.595.000 (14,4%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.747.000 (11,3%). Su Italia 1 Vendetta 1.360.000 (7,2%). Su Rete4 Quarta Repubblica 980.000 (6,7%). Su Rai3 Presa Diretta 966.000 (5,1%). Su La7 Allarme Rosso 601.000 (3,3%). Sul Nove Little Big Italy 596.000 (3,1%). Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra La Serie 330.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.644.000 (21,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.850.000 (17,7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.268.000 (5,8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.441.000 (6,7%), Un Posto al Sole 1.628.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.032.000 (9,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.168.000 (5,5%) e 873.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 832.000 (3,8%). Su Tv8 100% Italia 494.000 (2,3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 592.000 (2,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena con l'inizio del Torneo 4.770.000 (27,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.257.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 NCIS 447.000 (2,7%), Una Scatola al Giorno 312.000 (1,6%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.400.000 (13,4%), Blob 1.052.000 (5,4%), Via dei Matti N 0: 909.000 (4,4%). Su La7 TgLa7 Diario Politico 379.000 (3,3%). Così i tiggì delle 20: Tg1 5.248.000 (26,1%), Tg5 4.137.000 (20,3%), TgLa7 1.452.000 (7,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta Speciale 701.000 (9,2%). Su Rai2 Restart 327.000 (6,1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 297.000 (4,3%). Su Italia1 Pressing Lunedì 421.000 (4%) e 280.000 (5,5%).

Nel daytime vanno oltre il 20% di share: su Rai1 Il paradiso delle Signore 1.731.000 (21,3%), Vita in diretta 1.939.000 (21%). Su Canale 5 Mattino 5 News 1.007.000 (22,3%), Uomini e Donne 2.574.000 (25,8%) e 1.970.000 (23,2%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA