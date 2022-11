Ascolti Tv 24 novembre 2022, oltre 6 milioni e mezzo per il Brasile. Tra i talk il mondiale è Del Debbio

Ascolti del 24 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 l‘incontro dei Mondiali di Calcio Brasile-Serbia ha conquistato una media di 6.602.000 spettatori pari al 30% di share. Così nel dettaglio: 6.503.000 e 30% nel primo tempo (dalle 20.00 alle 20.46) e 6.689.000 e 30% (dalle 21.02 alle 21.54) nel secondo. A seguire Il Circolo dei Mondiali 1.795.000 (10%). Su Canale 5 Passaporto per la Libertà 2.009.000 (11.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.322.000 (10.1%). Su La7 Piazza Pulita con la presenza in studio di Aboubakar Soumahoro 960.000 (7.5%). Su Rai2 Che c’è di Nuovo con Ilaria D'Amico 478.000 (3.3%). Su Rai3 Amore Criminale 1.130.000 (6.1%). Su Italia 1 Ti Presento i Miei 1.061.000 (5.8%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 539.000 (3.4%). Sul Nove Only Fun Comico Show 657.000 (3.8%). Sui canali Sky Uno/+1 il quinto Live di X Factor 523.000 abbonati di media e 2,4% di share, in aumento del 27% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno.

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la notizia 3.675.000 (16.3%). Su Rai3 Blob 1.188.000 (5.8%), Via dei Matti n.0: 1.022.000 (4.7%), Il cavallo e la torre 1.356.000 (6%), Un posto al sole 1.729.000 (7.6%). Su Italia 1 NCIS 1.127.000 (5%). Su La7 Otto e mezzo 1.666.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 920.000 (4.1%) e 919.000 (4%). Su Rai 2 Tg2 Post 803.000 (3.5%). Su Nove Don’t Forget The Lyrics 708.000 (3.1%). Su Tv8 100% Italia 548.000 (2.4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Sfida Mondiale 2.856.000 (18.8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.524.000 (20.2%).

Nel daytime da segnalare al pomeriggio su Rai1 Il paradiso delle signore tiene botta anche alle partite mondiali 1.841.000 (19.5%), mentre La vita in diretta Short cede un po’ il passo e si allontana dal 20% e più a cui ci aveva abituato (1.594.000 e 15.3%; 2.127.000 e 17.32%). Su Rai 2 Uruguay-Corea del Sud 2.030.000 (17.7%), Portogallo-Ghana 3.125.000 (24.4%). L’altra partita mondiale del mattino: Svizzera-Camerun 1.291.000 (16.7%). Al pomeriggio non perde colpi Uomini e Donne 2.738.000 (25.2%) e neanche Amici di Maria De Filippi 1.884.000 (20.1%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta Attualità 498.000 (8.7%). Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul 106.000 (2.6%). Su Rai 3 Sopravvissute 755.000 (6.8%) e Tg3 LineaNotte 346.000 (5.6%). Su Canale 5 la serie Station 19: 668.000 (7.5%). Su Italia 1 il film Cattivi vicini 2: 318.000 (4.8%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 11:19

