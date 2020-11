Ascolti Tv 24 novembre 2020, Montalbano c'è. Ma il Collegio è da Champions

Ascolti Tv martedì 24 novembre 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio Amore ha conquistato la media di 4.542.000 spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Lazio-Zenit San Pietroburgo 2.539.000 e il 9,3% di share. Su Rai2 Il Collegio 2.492.000 (11,2%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.832.000 (10%). Su La7 DiMartedì 1.282.000 (5,5%). Su Rai3 #Cartabianca 1.017.000 (4,4%). Su Rete4 Fuori dal Coro 858.000 (4,4%). Su SkySport Juventus-Ferencvaros di Champions 1.077.000 (3,9%). Su Tv8 La Magia del Natale 367.000 (1,4%), sul Nove Sahara 487.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.026.000 (17,8%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.080.000 (15%). Su La7 Otto e Mezzo 2.341.000 (8,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.596.000 (5,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.326.000 (4,8%) nella prima parte e 1.206.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.441.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.831.000 (6,5%). Su Italia1 CSI 1.384.000 (5%). Su Tv8 Guess my Age 686.000 (2,4%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 677.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.318.000 (23,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.710.000 (17%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 712.000 (3,4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.530.000 (15,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 991.000 (9,9%). Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 517.000 (6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 419.000 (4,8%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 419.000 (8,3%) nella prima parte e 247.000 (6,8%) nella seconda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA