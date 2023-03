Ascolti Tv 24 marzo 2023, Pio e Amedeo superano la Goggi. Crozza-Meloni, che show!

Ascolti 24 marzo 2023 in prima serata su Rai1 la terza puntata di Benedetta Primavera ha conquistato una media di 2.481.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 l’esordio di Felicissima Sera All Inclusive fa meglio e vince la serata con una media di 2.794.000 spettatori e share del 19.5%. Su Rete4 Quarto Grado 1.126.000 (8%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.109.000 (5.8%). Su La7 Propaganda Live 785.000 e il 5.7%. Su Rai2 N.C.I.S. 954.000 (4.8%) e N.C.I.S. Hawaii 758.000 (4.3%). Su Italia1 Homefront 1.157.000 (6.3%). Su Rai3 Alberto Tomba. Vincere in salita 637.000 e 3.4%. Su Tv8 4 Ristoranti 368.000 (2.2%). Sul 20 la partita Francia-Olanda 550.000 e 2.8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.000.000 e 20.3%, Soliti Ignoti Il Ritorno 4.458.000 e 21.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.821.000 e 18.7%. Su Italia1 N.C.I.S. 1.404.000 e 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.369.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.606.000 (7.8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.477.000 (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia 892.000 (4.4%) e 827.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 713.000 (3.5%). Su Tv8 100% Italia 414.000 (2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 602.000 (3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.217.000 e 25.9%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.457.000 (22%).

