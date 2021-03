Ascolti Tv 24 marzo 2021, con Ferilli e Costanzo Canale 5 fa doppietta

Ascolti Tv 24 marzo 2021. Prima serata: vince la fiction con Sabrina Ferilli. Su Canale 5 Svegliati Amore Mio conquista una media di 3.814.000 spettatori pari al 16,1% di share. Su Rai1 il film Mia e il Leone Bianco 3.630.000 (14,5%). Su Rai2 Rocco Schiavone quarta stagione 2.570.000 (10,3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.291.000 (10%). Su Tv8 la finale di Italia’s got Talent 1.405.000 (6,4%). Su Italia 1 Barry Seal Una Storia Americana 1.328.000 (5,4%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale 671.000 (2,9%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 654.000 (2,8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 448.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.503.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.587.000 (16,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.164.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.245.000 (4,6%) nella prima parte e 1.059.000 (3,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.137.000 (4,1%). Su Rai3 Via dei Matti n°0 con Bollani 1.445.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.964.000 (7%). Su Italia1 CSI Miami 1.490.000 (5,4%). Su Tv8 Guess my Age 574.000 (2,1%) e sul Nove Deal with It Stai al gioco 559.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.048.000 (23,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.244.000 (20%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.433.000 (15%).

In seconda serata

Su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show 1.213.000 (14,4%). Su Rai1 Porta a Porta 936.000 (8,6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 728.000 (8,5%). Su Rai2 Re Start 496.000 (4,4%). Su Italia1 Full Metal Jacket 477. 000 (6,1%). Su Rete4 Manchester by the Sea 118.000 (1,8%).

