Ascolti Tv 24 maggio 2022, Don Matteo vola e fa volare pure Vespa. Anche il Giro d'Italia mette le ali

Ascolti del 24 maggio 2022 in prima serata su Rai1 Don Matteo 13 ha conquistato una media di 5.572.000 spettatori pari al 30,2% di share. Su Canale5 Cinquanta sfumature di rosso 1.659.000 (9,6%). Su Italia1 Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco La Verità di Alberto Stasi 1.379.000 (9,5%). Su La7 DiMartedì 1.016.000 (5,9%). Su Rai3 #Cartabianca 887.000 (5,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 737.000 (5,2%). Su Rai2 I magnifici 7 arriva 861.000 (4,9%). Su Real Time Primo Appuntamento in Crociera con Flavio Montrucchio 460.000 (2%). Su Tv8 Creed Nato per combattere 192.000 (1,1%). Sul Nove Il mondo dei replicanti 215.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.724.000 (23,8%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.209.000 (16,1%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.252.000 (6,4%). Su Rai3 La Gioia della Musica 973.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.511.000 (7,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.589.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 844.000 (4,4%) e 913.000 (4,6%). Su Rai2 Tg2 Post 757.000 (3,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 411.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 305.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.612.000 (26%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.895.000 (21,7%).

Nel daytime da segnalare su Canale5 Uomini e Donne con 2.701.000 spettatori pari al 25,3%. Mentre la Vita in Diretta di Rai1 continua a vincere la sfida con il competitor Pomeriggio 5. Al programma di Barbara d’Urso per superare Alberto Matano non è bastato neanche lo sforzo di avere in diretta una delle protagoniste del giallo di Toano, la moglie dell’uomo trovato morto nel pozzo. L’intervista - con domande scontate e tutt’altro che incalzanti – non ha dato il là al sorpasso negli ascolti che sono andati così: La Vita in Diretta 1.371.000 (15,8%) dalle 17:06 alle 17:25 e 1.610.000 (18,7%) dalle 17:25 alle 18:41. Pomeriggio Cinque 1.357.000 (17%) dalle 17:25 alle 17:48 e 1.609.000 (18,4%) dalle 17:51 alle 18:25. Su Rai2 il Giro d’Italia 1.677.000 (16,2%), la diretta 1.487.000 e 13,6%, l’arrivo 2.117.000 e 23,3%), il Processo alla Tappa 625.000 (7,7%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 1.002.000 (13,6%). Su Canale5 X-Style 416.000 (5,5%). Su Rai2 Ti Sento 211.000 (3,2%). Su Italia1 I Griffin 349.000 (7,8%) e 270.000 (8,5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 311.000 (5,1%). Su Rete4 Attrazione mortale 184.000 (5,8%). Su La7 TgLa7 148.000 (3,9%).

