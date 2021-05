Ascolti Tv di ieri 24 maggio 2021, il Traditore Favino il migliore. L'Isola s'aggrappa allo scoglio

Ascolti Tv 24 maggio 2021. In prima serata su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.05 – la prima tv del film Il Traditore ha conquistato una media di 4.570.000 spettatori pari al 21,9%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.14 - L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da una media di 2.982.000 spettatori e il 18,2% di share (27,5% tra le donne 20-44 anni con un picco di 3.863.000 alle 21:58 e del 34,5% all’una di notte). Su Rai3 Report 2.118.000 (8,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 910.000 (5%). Su Rai2 il film Stai Lontana da Me con Enrico Brignano e Ambra Angiolini 1.268.000 (5,2%). Su Italia 1 il film Safe House – Nessuno è al sicuro 1.288.000 (5,7%). Su La7 il film Quel che Resta del Giorno 433.000 (2%). Su Tv8 la replica della prima stagione di Gomorra La Serie 239.000 (1,1%). Sul Nove Corpi da Reato 348.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.250.000 (20,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.214.000 (16,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.828.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.303.000 (5,3%) nella prima parte e 1.060.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.047.000 (4%). Su Italia1 CSI 1.148.000 (4,6%). Su Rai3 Nuovi Eroi 993.000 (4,2%), Un Posto al Sole 1.695.000 (6,7%). Su Tv8 Guess My Age 510.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 521.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.486.000 (24,3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.872.000 (15,9%). Alle 20 il Tg1: 5.399.000 (24,1%).

In seconda serata su Rai1 il Tg1 – dalle 0.05 alle 0.23 - 1.402.000 (13,5%), Il Caffè di Raiuno 386.000 (5,7%). Su Canale 5 Tg5 Notte 655.000 (16,5%). Su Italia1 Tiki Taka 411.000 (6,3%). Su Rai 3 In Barba a Tutto con Luca Barbareschi 676.000 (4,3%), il Tg3 Linea Notte 520.000 (5,9%). Su Rai2 Fuori Tema con Ale e Franz 338.000 (2%). Su Rete 4 il film Una Famiglia, in Affitto 179.000 (3,9%). Su La7 Una Strada, Un Amore 91.000 (1,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA