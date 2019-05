Ascolti Tv 24 maggio 2019. Testa a testa Ciao Darwin-Ballando per il primato e Crozza-Nuzzi per il podio. Bene Scanzi in seconda serata

Ascolti Tv di venerdì 24 maggio 2019. Testa a testa in prima serata tra Paolo Bonolis e Milly Carlucci. Su Canale 5 Ciao Darwin ha sfiorato i 4,5 milioni di media (21,7% di share) nella prima parte, poi dalla mezzanotte in poi 2,9 milioni (29%). Su Rai1 Ballando con le Stelle è stato visto da una media di 4,3 milioni di spettatori pari al 21,2% di share (la prima parte Tutti in Pista ha conquistato 4 milioni e il 18,4%). Sul Nove Fratelli di Crozza ha portato a casa un bottino record di 1,3 milioni di spettatori (5,6%). Questa è la stagione più vista di sempre del programma sulla rete di Discovery del comico genovese. Su Rete4 Quarto Grado totalizza 5,5% di share. Su Rai2 Captain America: 5,4% di share. Su Rai3 l’ultima puntata di L’Aquila Grandi Speranze 4,2%. Su La7 Bersaglio Mobile Speciale Elezioni 3,9%. Su Italia 1 Segnali dal Futuro 3,8%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 1,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4,5 milioni e 20,5%. Su Rai3 Rai Pipol 4,5% e Un Posto al Sole 7,3%, su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Rete4 Stasera Italia 3,7%, su Tv8 Guess my Age 2,4%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,6%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora il 24%, su Canale 5 Caduta Libera intorno al 22%. In seconda serata da segnalare sul Nove il record stagionale di ascolti per l’ultima puntata di Accordi & Disaccordi condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con ospite Marco Travaglio: 2,6% di share e mezzo milione di spettatori. Sabato 25 Maggio 2019, 11:48

