Ascolti Tv 24 luglio 2022, Totti va in gol anche con il suo documentario

Ascolti tv del 24 luglio 2022 in prima serata su Rai1 la prima tv del docufilm Mi chiamo Francesco Totti è stata seguita da una media di 1.840.000 spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale5 il film The Ride Storia di un campione 1.566.000 (12,2%). Su Italia1 Le Iene presentano Paola Catanzaro: da mistico a showgirl 853.000 (9%). Su Rai2 la serie 9-1-1 registra 1.042.000 (7,5%) e 9-1-1 Lone Star 1.167.000 (8,6%). Su Rai3 il documentario Kilimangiaro Estate 803.000 (6,2%). Su Rete4 il film Caccia al tesoro con Vincenzo Salemme e Serena Rossi 643.000 (4,9%). Su La7 la serie Miss Marple 373.000 (3,6%). Su Italia’s Got Talent Best Of 318.000 (2,5%). Sul Nove la replica di Only Fun Comico Show 282.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.459.000 (17,9%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.201.000 (16%). Su Italia1 N.C.I.S. 976.000 (7,2%). Su La7 In Onda 923.000 (6,8%). Su Rete4 Controcorrente 647.000 (4,9%) e 853.000 (6,1%). Su Rai3 Sapiens Files Un solo Pianeta 581.000 (4,3%). Su Tv8 4 Hotel 311.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 263.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.983.000 (25,8%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.464.000 (13%). Su Rai3 le edizioni del TgR 1.624.000 (13,6%).

Nel daytime su Rai1 da segnalare la Santa Messa 1.446.000 (21,5%), Linea Verde Estate 2.622.000 (22,8%), Azzurro Storie di Mare con Beppe Convertini 1.007.000 (19,4%). Poco pubblico rispetto alle tappe precedenti per il finale del Tour de France su Rai2: 778.000 (7,7%) e all’Arrivo 824.000 (7,9%).

