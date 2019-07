Ascolti tv 24 luglio 2019, che vergogna! Sgarbi e Mughini andrebbero squalificati a vita dalla Tv

di Marco Castoro

Ascolti Tv di mercoledì 24 luglio 2019. Il pubblico televisivo si divide in prima serata e i risultati sono alquanto bassi. Su Rai1 SuperQuark è stato seguito da una media di poco superiore a 1,7 milioni di spettatori pari all’11% di share. Su Canale 5 Manifest fa 1,5 milioni e 10,1%. Bene su Italia 1 Battiti Live 8,4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate 8,2%. Su Rai2 Elementary 5,2%. Su La7 In Onda 5,5%. Su Rete4 I Legnanesi I Colombo Viaggiatori 4,9%. Sul Nove Un Amore di Testimone 2,7%. Su Rai Movie La Verità Negata 2,2%. Su TV8 Napoli-Cremonese 1,4%.



Nella fascia Access Prime Time crescono gli ascolti di Stasera Italia Estate su Rete4 (5,8%-7%), anche se non valgono una medaglia, visto lo “scambio di idee” tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini trasformatosi in una vergognosa rissa con sedie alzate contro, parolacce e volgarità. Una vergogna per due personaggi pubblici dei salotti tv e non solo. Entrambi andrebbero squalificati a vita dal video perché una scena così non è degna di un programma televisivo. Pensate al sollievo degli spettatori che dopo questa pagliacciata hanno cambiato canale e trovato Piero Angela a rassicurarli con la sua divulgazione di SuperQuark. Signori si nasce, per dirla come l'impareggiabile Totò.

Continuando con gli ascolti delle trasmissioni all'ora di cena, su Rai1 Techetechetè 16,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,5%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%, su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 Vox Populi 4,9% e Un Posto al Sole (8,2%). Su La7 In Onda 7,7%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,8%. Sul Nove O’ Mare Mio 1,1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 23,9%. Su Canale 5 Caduta Libera 17,8% di share. Nel pomeriggio i Mondiali di Nuoto su Raisport sfiorano il 5%. Giovedì 25 Luglio 2019, 11:40

