Ascolti Tv 24 giugno 2021. Del Debbio super, testa a testa Palombelli-Gruber

Ascolti Tv 24 giugno 2021. In prima serata su Rai1 la replica della prima puntata di Doc-Nelle Tue Mani è stata vista e rivista da una media di 2.389.000 spettatori pari al 13,7% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza: Torino 1.554.000 (9,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.243.000 (8,9%). Su Italia 1 il film Mi Presenti i Tuoi? 1.281.000 (7,3%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11: 1.140.000 (6,1%). Su Rai3 Le Ragazze 897.000 (5%). Su La7 Speciale Tagadà Viaggio in Italia 306.000 (2,2%). Su Tv8 I Delitti del BarLume La Briscola in Cinque 427.000 (2,3). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei 286.000 (1,5%) nel primo episodio e 248.000 (1,9%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica de Soliti Ignoti Il Ritorno 3.039.000 (15,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.693.000 (14%). Su Rai2 Tg2 Post 945.000 (4,8%). Su Italia1 CSI 940.000 (5%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.058.000 (5,9%) e Un Posto al Sole 1.495.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.054.000 (5,8%) nella prima parte e 1.155.000 (5,9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.272.000 (6,7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 517.000 (2,7%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 354.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.551.000 (25,5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.848.000 (13,8%).

In seconda serata su Rai 1 iI film A Hong Kong è già domani 591.000 (8,5%). Su Rai 2 Il film L’impero dell’oro rosso 537.000 (4,5%). Su Rai 3 Blob 382.000 (3,4%), Tg3 Lineanotte 311.000 (4,6%). Su Italia 1 Il film The Man La talpa 349.000 (5,6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 10:56

