Ascolti Tv 24 gennaio 2022, senza Amadeus fa festa Striscia la Notizia

Ascolti del 24 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la fiction Non mi Lasciare ha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16,3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6%. Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica 1.059.000 (4,7%). Su Italia1 Freedom Oltre il Confine 945.000 (4,3%). Su Rai3 Report 1.585.000 (6,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 751.000 (4,1%). Su La7 Speciale TgLa7 Elezione del Presidente della Repubblica 648.000 (2,8%). Su Tv8 Natale fuori città 238.000 (1%). Sul Nove È già ieri 436.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Speciale Tg1 Verso il Quirinale con Monica Maggioni 4.517.000 (18%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.910.000 (19,1%). Su Rai2 Tg2 Post 1.051.000 (4,1%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.459.000 (5,7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.338.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.837.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.001.000 (4%) e 974.000 (3,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.825.000 (7,1%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 394.000 (1,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 389.000 (1,5%).

Nel Preserale su Canale5 Avanti un Altro ha convinto 4.732.000 spettatori (22,3%). Su Rai3 Tg Regione 3.489.000 (15,5%). Su Rete4 Stasera Italia Quirinale 562.000 (2,3%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Speciale Tg1 Verso il Quirinale dalle 14:25 alle 19:55 registra una media di 1.906.000 spettatori con il 12,5% di share. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale (dalle 16:30 alle 18:55) 401.000 (2,8%). Su La7 Speciale TgLa7 Elezione del Presidente della Repubblica (dalle 14:17 alle 19:57) 782.000 (5,1%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.889.000 (21,6%), Amici 2.273.000 (18,5%), Grande Fratello Vip 2.102.000 (16,9%). Senza la Vita in diretta fa festa Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio Cinque 1.852.000 (13,8%) nella presentazione dalle 17:27 alle 17:38 e 2.657.000 (17,1%) dalle 17:41 alle 18:32.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta Chi sarà il Presidente? 873.000 (8,3%).

