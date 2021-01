Ascolti Tv 24 gennaio 2021, boom di Mina Settembre

Ascolti Tv 24 gennaio 2021. Su Rai1 in prima visione la fiction Mina Settembre ha conquistato una media di 6.254.000 spettatori pari al 24,9% di share (primo episodio 6.443.000 e 23,8%; secondo episodio 6.073.000 e 26,1%). Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Live Non è la D’Urso 2.055.000 (11,9%). Su Rai3 il bottino di Fabio Fazio è il seguente: 2.026.000 e 7,6% all’anteprima, Che Tempo Che Fa - dalle 20.34 alle 22.51 – 2.587.000 (9,6%), Il Tavolo 1.494.000 (8,2%). Su La7 Non è L’Arena 1.181.000 e 5,8% (nell’anteprima dalle 20.36 alle 21.06: 1.291.000 e 4,6%). Su Italia1 Doctor Strange 1.597.000 (6,3%). Su Rete4 il film Schindler’s List 1.030.000 (5%). Su Rai2 9-1-1 registra 1.148.000 (4,2%). Su Tv8 Family Food Fight 262.000 (1%). Sul Nove Sindrome K Il virus che salvò gli ebrei 208.000 (0,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.655.000 (20,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.658.000 (13%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.302.000 (4,7%) nella prima parte e 1.236.000 (4,4%) nella seconda. Su Italia1 CSI Miami 1.151.000 (4,2%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 638.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 424.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.427.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.515.000 (14,7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 1.173.000 (5,6%) nella prima parte e 1.325.000 (5,6%) nella seconda. Vanno forte i tiggì: Studio aperto delle 18.30: 1.257.000 (6%), Tg3 delle 19 2.804.000 (12,2%), le edizioni del Tgr 3.503.000 (14,1%). Alle 20: Tg1 6.311.000 (20,2%), Tg5 5.306.000 (19,9%), Tg La7 992.000 (3,7%).

Nel daytime da registrare: su Rai1 l’Angelus 2.819.000 (18,7%), Linea Verde 3.700.000 (19,4%). Su Rai1 Domenica In 3.476.000 (17,5%) nella prima parte e 3.159.000 (17,6%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera 2.579.000 (13,4%). Su Canale 5 Domenica Live 2.324.000 (12,1%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.102.000 (5,7%) e Quelli che il calcio 1.129.000 (6,3%). Su Rai3 Mezz’ora in Più 1.714.000 (9,3%) mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 1.304.000 (7,4%). Kilimangiaro Il Grande Viaggio 1.189.000 (6,7%) mentre Kilimangiaro 1.902.000 (9,8%). La partita più vista della domenica su Sky è Verona-Napoli 933.000 (5,2%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 982.000 (7,5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 579.000 (14,9%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 950.000 (6,1%), L’Altra DS 288.000 (3,6%). Su Italia1 Pressing Serie A 408.000 (5%).

