Ascolti Tv, 24 febbraio 2019. A Non è L'Arena Fabrizio Corona diventa un angelo custode

Ascolti Tv di domenica 24 febbraio 2019. Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20:36 alle 22:38 – ha ottenuto una media di 3,9 milioni di spettatori pari al 14,7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo l’11,8%. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Non Mentire (21:34-23:29) 3,4 milioni di spettatori pari al 14,1% di share. Su Rai2 la serie in prima tv The Good Doctor 2 è stata seguita da una media vicina ai 2,5 milioni di spettatori (9,7%). Su Italia1 Le Iene al 10% di share. Su La7 Non è l’Arena 6,1%. Ottima la puntata di Massimo Giletti che dopo aver intervistato Matteo Renzi sull’arresto dei genitori, ha ospitato il caso Collovati, con la moglie Caterina scatenata e Fabrizio Corona che ha convinto due ragazzi a entrare in una comunità per disintossicarsi dalla dipendenza della droga. Su Rai3 Speciale Tg3: Elezioni Regionali in Sardegna 2,7%. Su Rete4 il film Tokarev 3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,7%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,4%. Su Sky Sport il rocambolesco posticipo tra Fiorentina e Inter è stato seguito da 1,9 milioni di abbonati, pari al 7,2% di share.



Al mattino ancora un successo per la lanciatissima Ingrid Muccitelli che ha raggiunto il 23% con Unomattina in famiglia.